L'Ukraine dit avoir frappé le port russe d'Oust-Louga pour la 2e fois en une semaine

Des drones ukrainiens à longue portée ont frappé un terminal pétrolier du port russe d'Oust-Louga, sur la mer Baltique, pour la deuxième fois en une semaine, a déclaré dimanche l'agence de sécurité ukrainienne SBU.
Dans un communiqué, elle ajoute que la frappe a provoqué "des dégâts sérieux" ainsi qu'un incendie dans le port, l'un des principaux sites d'exportation de produits pétroliers pour la Russie.
(Reportage Dan Peleschuk, version française Gilles Guillaume)
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