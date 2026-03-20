L'Ukraine déploie des unités chargées d'intercepter des drones dans cinq pays du Moyen-Orient

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L'Ukraine a déployé des unités militaires pour protéger les infrastructures critiques et civiles contre les drones dans cinq pays du Moyen-Orient, a déclaré le secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale ukrainien, Roustem Oumerov, à l'occasion d'une visite dans la région.

Au cours de la semaine écoulée, Roustem Oumerov s'est rendu aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Qatar, au Koweït et en Jordanie. Des unités ukrainiennes ont été déployées dans ces pays, a-t-il indiqué.

De nouvelles mesures visant à instaurer une "coopération à long terme en matière de sécurité" avec chacun de ces pays ont aussi été définies.

"Des spécialistes militaires ukrainiens opèrent dans chacun de ces pays sous la coordination du Conseil national de défense et de sécurité", a indiqué Roustem Oumerov sur le réseau X.

"Des unités d'interception ont été déployées pour protéger les infrastructures civiles et critiques. Des travaux sont également en cours pour étendre les zones de couverture."

Selon Kyiv, une douzaine de pays à travers le monde a sollicité son aide pour se défendre contre les drones bon marché utilisés massivement par la Russie contre l'Ukraine et que l'Iran utilise désormais dans le Golfe dans le cadre de son conflit avec les Etats-Unis et Israël.

(Rédigé par Max Hunder et Yuliia Dysa ; version française Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)