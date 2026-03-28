L'Ukraine conclut des accords de coopération de défense avec le Qatar et les EAU

L'Ukraine a conclu samedi des accords en matière de défense avec le Qatar et les Émirats arabes unis, alors que le président Volodimir Zelensky s'est rendu dans ces deux pays dans un contexte d'escalade des tensions dans la région.

Le ministère de la Défense du Qatar a précisé dans un communiqué que Doha et Kyiv avaient signé un accord de coopération en matière de défense qui prévoit notamment l'échange d'expertise dans la lutte contre les missiles et les systèmes aériens sans pilote.

"Il s'agit d'un partenariat de 10 ans. Nous avons déjà signé l'accord avec l'Arabie saoudite, et nous venons de signer un accord similaire de 10 ans avec le Qatar", a déclaré Volodimir Zelensky aux journalistes lors d'un point presse en ligne.

"Nous allons également signer un accord de 10 ans avec les Émirats arabes unis. Cela se fera dans les prochains jours."

Volodimir Zelensky s'était auparavant rendu aux Émirats arabes unis et y avait rencontré le président Mohammed ben Zayed Al Nahyane, les deux pays s'étant entendus pour coopérer en matière de sécurité et de défense.

Alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a fait plus de 2.000 morts, bouleversé les marchés mondiaux et pratiquement fermé le détroit d'Ormuz, l'Ukraine propose son expertise en matière de défense aérienne et sa technologie de drones aux pays de la région.

Volodimir Zelensky espère obtenir le soutien des pays du Golfe dans la guerre que mène l'Ukraine contre la Russie, alors que l'aide militaire occidentale fait face à de nouvelles incertitudes et que Kyiv se démène pour trouver des fonds afin de couvrir son déficit budgétaire et financer sa production d'armes.

Plus de 200 experts militaires et de sécurité ukrainiens ont été dépêchés pour conseiller les pays du Moyen-Orient sur la manière d'intercepter les attaques de drones, qui ont causé d'importants dégâts sur les infrastructures énergétiques.

(Reportage Olena Harmash et Jaidaa Taha, version française Benjamin Mallet)