L'Ukraine collabore avec SpaceX pour empêcher les drones russes d'utiliser Starlink, selon Kyiv

(ajoute des détails, un contexte) par Max Hunder

L'Ukraine travaille avec la société américaine de satellites SpaceX pour résoudre le problème des drones russes utilisant le système Internet par satellite Starlink, a déclaré le ministre de la Défense jeudi, après que des drones russes à longue portée aient été découverts sur le territoire ukrainien.

Cette déclaration a été faite après qu'un conseiller du ministère de la défense se soit inquiété du fait que la Russie utilisait les Starlink, qui sont presque imperméables au brouillage traditionnel des signaux, pour piloter manuellement des drones vers des cibles ukrainiennes.

"Nous sommes reconnaissants au président de SpaceX, Gwynne Shotwell, et personnellement à Elon Musk, pour leur réponse rapide et pour avoir commencé à travailler à la résolution de la situation", a écrit le ministre ukrainien de la défense, Mykhailo Fedorov, sur l'application de messagerie Telegram.

Serhi Beskrestnov, un nouveau conseiller de M. Fedorov, avait déjà publié ces derniers jours sur les médias sociaux de nombreuses photos de l'épave de drones russes à longue portée, notamment des Shaheds, auxquels étaient attachés des satellites Starlink.

Jeudi, M. Beskrestnov a déclaré qu'il y avait eu des "centaines" de cas où des drones russes équipés de Starlink avaient attaqué des cibles ukrainiennes.

L'Ukraine utilise des dizaines de milliers de Starlink pour les communications sur le champ de bataille et pour le pilotage des drones. Ils sont appréciés pour la stabilité de leur connexion sur le champ de bataille et pour leur résistance au brouillage des signaux par l'ennemi.

SpaceX a activé le service Starlink au-dessus de l'Ukraine en 2022, après que Kyiv a demandé de l'aide dans les premiers jours qui ont suivi l'invasion massive de la Russie. SpaceX ne fournit pas de service Starlink en Russie.