L'Ukraine collabore avec SpaceX pour empêcher la Russie d'utiliser Starlink pour guider des drones

L'Ukraine collabore avec SpaceX pour contrer l'utilisation de Starlink par les drones russes

SpaceX a nié avoir vendu Starlink à la Russie

Starlink utilisé dans des attaques de drones russes, selon Kyiv

(Le texte est complété par des détails et un contexte, un commentaire de SpaceX est ajouté) par Max Hunder

L'Ukraine travaille avec SpaceX, la société d'Elon Musk , pour empêcher la Russie de guider des drones à l'aide du système Internet Starlink de l'entreprise, a déclaré jeudi le ministre de la Défense, après que Kyiv a affirmé avoir trouvé des Starlink sur des drones à longue portée utilisés lors d'attaques russes.

Un responsable ukrainien a publié cette semaine sur les médias sociaux des photos de l'épave de drones russes à longue portée auxquels sont attachés des terminaux Starlink, et a déclaré que la Russie pourrait avoir utilisé le système de Musk pour guider les drones qui ont percuté un train de passagers ukrainien mardi.

"Nous sommes reconnaissants à la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, et personnellement à Elon Musk, pour la rapidité de leur réaction et le début des travaux visant à résoudre la situation", a écrit le ministre ukrainien de la Défense, Mykhailo Fedorov, sur l'application de messagerie Telegram.

"La technologie occidentale doit continuer à aider le monde démocratique et à protéger les civils, plutôt que d'être utilisée pour le terrorisme et la destruction de villes pacifiques."

SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. M. Musk a activé le service Starlink au-dessus de l'Ukraine en 2022, après que Kyiv a demandé de l'aide dans les premiers jours qui ont suivi l'invasion massive de la Russie.

Malgré les conflits qui ont suivi entre Musk et les autorités ukrainiennes au sujet de son opinion sur la guerre, l'armée ukrainienne compte toujours sur des dizaines de milliers de Starlink pour communiquer sur le champ de bataille et pour piloter certaines missions de drones.

Ces appareils sont appréciés pour la stabilité de leur connexion sur le champ de bataille et pour leur résistance au brouillage des signaux par l'ennemi.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux en février 2024, SpaceX a déclaré qu'elle ne vendait ni n'expédiait de Starlink à la Russie et qu'elle "ne faisait aucun commerce avec le gouvernement russe ou son armée".

L'Institute for the Study of War, basé aux États-Unis, a déclaré avoir vu des rapports indiquant que la Russie utiliserait des drones à longue portée Shahed équipés de Starlink à partir de septembre 2024.

dES "CENTAINES" DE DRONES ÉQUIPÉS DE STARLINK

Serhi Beskrestnov, un nouveau conseiller de M. Fedorov, a attiré l'attention sur cette question la semaine dernière en publiant sur les médias sociaux des photos d'épaves de drones russes à longue portée, y compris des Shahed, équipés de terminaux Starlink.

Mardi, Beskrestnov a déclaré que des drones Shahed pilotés manuellement par des pilotes, peut-être par l'intermédiaire de Starlink, avaient attaqué un train de passagers dans le nord-est de l'Ukraine. Cette attaque a tué cinq personnes , et a été dénoncée par Kyiv comme un acte de terrorisme.

Jeudi, Beskrestnov a déclaré qu'il y avait eu des "centaines" de cas où des drones russes équipés de Starlink avaient attaqué l'Ukraine.

"La complexité de ce processus réside dans le fait que Starlink ne peut pas être supprimé par des moyens de guerre électronique, et que même leur position en vol ne peut pas être détectée par des équipements de reconnaissance", a-t-il écrit, ajoutant que le moyen de résoudre le problème passait donc par SpaceX.