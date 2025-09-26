 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Ukraine accuse la Hongrie d'avoir violé son espace aérien avec des drones de reconnaissance
information fournie par Boursorama avec Media Services 26/09/2025 à 16:37

La Hongrie est l'un des rares pays de l'Otan à avoir renforcé ses liens politiques et économiques avec Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022.

Volodymyr Zelensky à New York, aux États-Unis, le 23 septembre 2025. ( POOL / CHARLY TRIBALLEAU )

La tension entre Kiev et Budapest est montée d'un cran vendredi 26 septembre, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelesnky a accusé la Hongrie d'avoir effectué des vols de drones de reconnaissance dans son espace aérien.

"Les forces ukrainiennes ont enregistré des violations de notre espace aérien par des drones de reconnaissance, qui sont probablement hongrois", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Selon les premières analyses, ces appareils "effectuaient peut-être des reconnaissances sur le potentiel industriel des zones frontalières de l'Ukraine" , a ajouté le chef de l'État. Il n'a pas donné de détail sur la localisation précise de ces incidents ni leurs dates, indiquant simplement qu'ils étaient "récents".

Rare pays de l'Otan à avoir renforcé ses liens politiques et économiques avec Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, la Hongrie partage environ 140 kilomètres de frontière avec la partie occidentale de l'Ukraine. Les tensions entre Kiev et Budapest, déjà importantes auparavant, se sont encore accrues depuis le début de la guerre. La Hongrie refuse d'aider militairement Kiev, paralyse ses négociations d'adhésion à l'Union européenne et entrave l'adoption des sanctions de l'UE contre la Russie.

"Manque de respect"

Plus tôt dans la journée, l'Ukraine avait déjà annoncé interdire l'entrée sur son territoire à trois hauts responsables militaires hongrois, répliquant à une décision similaire de Budapest. "Nous avons imposé une interdiction d'entrée à trois hauts responsables militaires hongrois", a indiqué sur X le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga. "Chaque acte de manque de respect de la Hongrie recevra une réponse adéquate, en particulier le manque de respect envers nos militaires", a-t-il lancé.

Son homologue hongrois Peter Szijjarto a immédiatement réagi sur Facebook en s'indignant que l'Ukraine attende, dans ces conditions, que la Hongrie "soutienne" son "adhésion à l'Union européenne".

La Hongrie avait déclaré en août persona non grata un haut gradé ukrainien, Robert Brovdi. Budapest a accusé le militaire, issu de la minorité hongroise d'Ukraine, d'être responsable de la perturbation de ses approvisionnements en pétrole russe liée aux frappes ukrainiennes contre l'oléoduc russe Droujba.

Kiev a intensifié ces derniers mois ses frappes contre des sites énergétiques en Russie en cherchant à perturber ses exportations et à réduire les revenus qu'elles génèrent et qui permettent à Moscou de financer sa guerre.

En juillet, la Hongrie avait également interdit l'entrée sur son territoire à trois responsables militaires ukrainiens à la suite de la mort, lors de la mobilisation, d'un homme bénéficiant d'une double nationalité.

Selon Budapest, des recruteurs de l'armée ukrainienne auraient battu la victime à mort, accusations fermement rejetées par Kiev. L'Ukraine, qui compte une minorité magyarophone dans la région de Transcarpatie, frontalière de la Hongrie, a maintes fois accusé Budapest d'avoir distribué des dizaines de milliers de passeports à ces personnes.

