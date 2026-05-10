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L'Ukraine a son champion
information fournie par So Foot 10/05/2026 à 18:34

L'Ukraine a son champion

L'Ukraine a son champion

Seize un soulagement. Après avoir cartonné le SC Poltava (4-0) ce dimanche, le Shakhtar Donetsk a officialisé son 16 ème titre de champion d’Ukraine , trois journées avant la fin du Championnat. Il succède au Dynamo Kyiv, qui a complètement foiré sa saison. L’équipe de la capitale est quatrième.

Une seule défaite en Championnat

La saison de l’équipe d’Arda Turan est une belle réussite : un an après avoir retrouvé les Orange à la troisième place de la D1, l’ancien milieu de l’Atlético de Madrid et ses hommes n’ont perdu qu’une fois en Championnat. Sixième de la phase de ligue de C4, le vainqueur de la coupe UEFA 2009 s’est hissé jusqu’au dernier carré de Ligue Conférence, s’inclinant jeudi contre Crystal Palace.…

UL pour SOFOOT.com

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