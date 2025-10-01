 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L’UEFA gèle le vote sur la suspension d’Israël face au plan de paix de Donald Trump
information fournie par So Foot 01/10/2025 à 11:34

L’UEFA gèle le vote sur la suspension d’Israël face au plan de paix de Donald Trump

L’UEFA gèle le vote sur la suspension d’Israël face au plan de paix de Donald Trump

L’UEFA a décidé de suspendre le vote sur l’exclusion d’Israël de ses compétitions , afin de laisser une chance au plan de paix présenté par le président américain Donald Trump. L’instance européenne du football devait initialement tenir cette semaine une réunion d’urgence, une large majorité de ses membres s’étant prononcée pour une suspension d’Israël en raison de la guerre à Gaza et des accusations de génocide portées par une commission de l’ONU.

Washington s’oppose à la suspension d’Israël

Selon The Times , la rencontre entre Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a changé la dynamique. Huit pays musulmans et arabes, le Qatar, l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Pakistan, l’Indonésie et la Turquie, ont annoncé leur soutien à la proposition américaine, qui vise à mettre fin au conflit, reconstruire Gaza et empêcher tout déplacement forcé de la population palestinienne.

SF pour SOFOOT.com

Sport
Donald Trump
