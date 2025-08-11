L'UE va préparer un 19e paquet de sanctions contre la Russie, Kallas

L'Unions européenne (UE) va préparer un 19e paquet de sanctions contre la Russie, a déclaré lundi la haute représentante du bloc pour les Affaires étrangères, Kaja Kallas, mettant également en garde contre toute concession à Moscou.

"Tant que la Russie n'aura pas accepté un cessez-le-feu total et inconditionnel, nous ne devrions même pas discuter de concessions", a déclaré Kaja Kallas dans un communiqué.

"L'ordre des étapes est important. D'abord, un cessez-le-feu inconditionnel avec un système de surveillance solide et des garanties de sécurité à toute épreuve."

"Nous travaillerons sur un 19e paquet de sanctions", a-t-elle ajouté.

