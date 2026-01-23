L'UE va envoyer des générateurs d'urgence en Ukraine

L'Union européenne (UE) va déployer des générateurs d'urgence en Ukraine, a déclaré vendredi la Commission européenne, estimant que les bombardements russes ont privé un million de personnes d'électricité et de chauffage.

Alors qu'une vague de froid frappe l'Ukraine, où les températures sont tombées jusqu'à -20°C, Moscou a intensifié ses attaques sur le réseau énergétique du pays, provoquant d'importantes coupures de courant.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré plus tôt ce mois-ci l'état d'urgence énergétique.

La Commission européenne a annoncé vendredi dans un communiqué qu'elle enverrait 447 générateurs d'urgence d'une valeur de 3,7 millions d'euros pour rétablir l'électricité dans les hôpitaux, les abris et les services essentiels touchés par les "frappes incessantes de la Russie".

Les générateurs seront mobilisés à partir de réserves stratégiques situées en Pologne et distribués, en coopération avec la Croix-Rouge ukrainienne, aux communautés les plus touchées.

"Nous ne laisserons pas la Russie geler l'Ukraine. Nous apportons de la lumière et de la chaleur là où la Russie envoie de l'obscurité", a déclaré Eva Hrncirova, porte-parole de la Commission européenne, lors d'un point de presse quotidien.

La France va fournir à l'Ukraine l'équivalent de 13 mégawatts d'électricité supplémentaires et une centaine de générateurs pour remplacer les infrastructures détruites, a fait savoir lundi matin le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur BFMTV.

Il a ajouté qu'une réunion se tiendrait dans la journée avec les pays du G7 et les pays nordiques et baltes afin de coordonner le soutien au réseau énergétique de l'Ukraine.

(Rédigé par John Irish et Alessandro Parodi, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)