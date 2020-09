Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE va approuver l'achat de Fitbit par Google moyennant des concessions, selon des sources Reuters • 29/09/2020 à 15:15









L'UE VA APPROUVER L'ACHAT DE FITBIT PAR GOOGLE MOYENNANT DES CONCESSIONS, SELON DES SOURCES par Foo Yun Chee BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne est sur le point d'approuver le rachat de Fitbit par Google pour 2,1 milliards de dollars (1,79 milliard d'euros) en l'échange de concessions en matière de concurrence, a-ton déclaré mardi à Reuters de sources proches du dossier. Google, filiale d'Alphabet, a confirmé l'engagement pris le mois dernier de limiter l'usage des données de Fitbit, a-t-on ajouté de mêmes sources. Le géant du numérique a également proposé de faciliter l'accès de concurrents de Fitbit, spécialisée dans les objets connectés pour le sport, à sa plate-forme Android. La Commission, qui doit prendre une décision sur l'accord d'ici le 23 décembre, n'a pour l'instant pas donné de détails sur les concessions, conformément à sa politique, et a refusé de commenter ces informations. L'autorité de concurrence de l'UE va maintenant consulter des concurrents et des clients du groupe avant de rendre sa décision. (Version française Charles Regnier, édité par Jean-Michel Bélot)

