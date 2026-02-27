L'UE va appliquer l'accord avec le Mercosur de façon provisoire, "mauvaise surprise" pour Macron

(Actualisé avec précisions, réaction de Macron, contexte)

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé vendredi que l'Union européenne (UE) allait appliquer à titre provisoire l'accord de libre-échange avec le Mercosur, une annonce qualifiée par Emmanuel Macron de "mauvaise surprise".

Après 25 ans de négociations, l'exécutif européen a signé en janvier un accord commercial avec le bloc Mercosur, composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, qui prévoit de supprimer quelque quatre milliards d'euros de droits de douane sur les exportations de l'UE.

L'entrée en vigueur des accords de libre-échange de l'UE est soumise à l'approbation des États membres et du Parlement européen. Mais les eurodéputés se sont prononcés le mois dernier en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, un recours qui pourrait retarder de jusqu'à deux ans leur examen du traité controversé.

La Commission européenne a donc décidé d'une mise en oeuvre provisoire, qui permet de commencer à réduire les droits de douane et d'appliquer d'autres dispositions commerciales de l'accord.

"Je l'ai déjà dit, quand ils seront prêts, nous le serons aussi", a déclaré Ursula von der Leyen vendredi dans un bref communiqué. "Sur cette base, la Commission va maintenant procéder à une demande provisoire."

La décision de l'exécutif européen assume "une très lourde responsabilité", a déclaré vendredi Emmanuel Macron, dénonçant un "choix unilatéral" de la Commission européenne.

"En substance, pour la France, c'est une surprise et une mauvaise surprise. Et pour le Parlement européen, c'est une mauvaise manière", a dit le président français lors d'une conférence de presse à Paris avec le Premier ministre slovène Robert Golob, précisant que la France veillera à ce que les mesures "durement négociées" soient respectées.

L'Allemagne et d'autres partisans du traité avec le Mercosur, tels que l'Espagne, affirment que cet accord est essentiel pour compenser les pertes commerciales liées aux droits de douane américains et pour réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine en matière de minerais essentiels.

Ses opposants, menés par la France, affirment que cet accord entraînera une forte augmentation des importations de viande bovine, de sucre et de volaille bon marché, ce qui nuira aux agriculteurs nationaux.

(Rédigé par Philip Blenkinsop, avec Benjamin Mallet et Claude Chendjou ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)