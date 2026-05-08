L'UE va adopter des sanctions liées à la déportation d'enfants ukrainiens par la Russie

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne devraient adopter lundi de nouvelles sanctions liées à l'enlèvement et la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie, ont déclaré vendredi deux sources de l'UE.

L'Ukraine affirme que près de 20.000 enfants ont été envoyés illégalement en Russie et en Biélorussie après avoir été enlevés à leurs familles dans les territoires occupés.

"Une réunion aura lieu en marge du Conseil européen sur la question des enfants ukrainiens enlevés", a déclaré un haut diplomate de l'UE, ajoutant que "nous adopterons (...) des sanctions supplémentaires à ce sujet".

Les sources n'ont pas donné de détails sur l'identité des personnes ou des entités qui pourraient être sanctionnées.

(Reportage de Lili Bayer et Andrew Gray ; version française Tangi Salaün)