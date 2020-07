Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE propose désormais 390 milliards de subventions et 360 de prêts Reuters • 20/07/2020 à 20:43









BRUXELLES (Reuters) - La nouvelle mouture du plan de relance économique soumise lundi en début de soirée aux dirigeants de l'Union européenne prévoit 390 milliards d'euros de subventions et 360 milliards de prêts pour les Etats en difficulté en raison de la crise liée au nouveau coronavirus, montre un document vu par Reuters. La proposition initiale de la Commission européenne répartissait les 750 milliards de ce fonds de relance en 500 milliards de subventions et 250 milliards de prêts. L'exécutif européen propose aussi dans le plan dévoilé lundi que les programmes nationaux de dépenses, à partir des fonds reçus via ce plan, soient entérinés à la majorité qualifiée des gouvernements de l'UE. Le versement des fonds sera aussi lié au respect de l'Etat de droit, un critère dont le respect sera là aussi jugé à la majorité qualifiée. (Jan Strupczewski; version française Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

