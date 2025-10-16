L’UE propose des projets phares de défense pour contrer les drones et renforcer son flanc est

Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Kaja Kallas présente la "Feuille de route pour la préparation à la défense 2030"

La Commission européenne a proposé jeudi quatre projets phares de défense, dont un système de lutte anti-drones et un plan de renforcement de la frontière orientale, dans le cadre d'une initiative visant à préparer le continent à se défendre d'ici 2030.

Ces propositions, présentées dans une "feuille de route" sur la politique de défense, reflètent les craintes suscitées par la guerre en Ukraine, selon lesquelles la Russie pourrait attaquer un État membre de l’UE dans les années à venir, ainsi que les appels du président américain Donald Trump à ce que l’Europe assume davantage sa propre sécurité.

"Le danger ne disparaîtra pas même lorsque la guerre en Ukraine prendra fin. Il est clair que nous devons renforcer nos défenses contre la Russie", a déclaré Kaja Kallas, Haute représentante de l'Union pour les Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.

La Commission a déclaré que deux initiatives phares étaient particulièrement urgentes: l'initiative européenne de défense contre les drones, connue auparavant sous le nom de "mur anti-drones", et la surveillance du flanc est du bloc destinée à "fortifier les frontières orientales de l'UE sur terre, dans l'air et en mer".

La Commission, l'organe exécutif de l'Union européenne, a indiqué que les deux projets devraient disposer d'une "capacité initiale" d'ici la fin de l’année prochaine. Le système de drones devrait être pleinement opérationnel un an plus tard, tandis que la "surveillance du flanc" devrait atteindre ce statut d’ici fin 2028.

La Commission a également proposé un bouclier aérien européen pour se protéger contre les missiles et autres menaces aériennes, ainsi qu’un bouclier spatial européen destiné à protéger les infrastructures et services spatiaux européens.

Les dirigeants des 27 États membres de l’UE décideront d’approuver ou non les propositions phares et de désigner les responsables des projets qui recevront le feu vert.

VOIR AUSSI:

ANALYSE-Le projet de "mur anti-drones" de l'UE fait face à des obstacles politiques et techniques

(Reportage Andrew Gray et Lili Bayer, version française bureau de Gdansk, édité par Blandine Hénault)