L'UE prévoit de proposer l'interdiction définitive du pétrole russe après les élections en Hongrie
24/02/2026 à 15:29

Le Vladimir Monomakh, pétrolier de Rosneft battant pavillon russe, transite par le Bosphore

La Commission européenne ‌prévoit de proposer l'interdiction définitive des importations de pétrole russe le ​15 avril, soit trois jours après les élections législatives en Hongrie, selon des responsables de l'UE et un document consulté par Reuters.

Deux responsables ​européens ont déclaré à Reuters que ce calendrier visait à éviter que l'interdiction du ​pétrole ne devienne un enjeu majeur ⁠de la campagne électorale hongroise, Budapest dépendant toujours de la ‌Russie pour son approvisionnement.

L'UE, qui a imposé des sanctions sur les importations de pétrole russe par voie maritime, ​n'importait plus que 1% ‌de son brut de Russie au dernier trimestre ⁠de l'année 2025.

La Commission souhaite néanmoins interdire définitivement les importations, même en cas d'accord de paix en Ukraine et de levée des ⁠sanctions imposées à ‌Moscou. Le projet d'ordre du jour consulté par Reuters - ⁠encore susceptible de changer - stipule que la proposition devrait être ‌soumise le 15 avril.

Pour contourner un éventuel veto de ⁠la Hongrie - si le parti du Premier ministre Viktor ⁠Orban sort vainqueur ‌des élections législatives - ou de la Slovaquie, l'autre pays important encore ​du brut russe, l'UE prévoit de ‌recourir à une loi qui peut être approuvée à la majorité qualifiée des États ​membres.

Selon le commissaire européen à l'Énergie, Dan Jorgensen, la proposition prévoit la suppression progressive des importations de pétrole russe d'ici ⁠la fin 2027.

L'UE a déjà inscrit dans la loi le mois dernier l'interdiction totale des importations de gaz russe d'ici la fin 2027. La Hongrie et la Slovaquie ont promis de contester cette loi en justice.

(Kate Abnett et Lili Bayer ; version française Tangi Salaün, ​édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier
Environnement
