L'UE prépare un plan d'aide économique pour l'Arménie en réponse aux pressions russes sur Erevan

L'Union européenne (UE) va allouer un plan d'aide économique d'un montant initial de 50 millions d'euros à l'Arménie, a déclaré jeudi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en réponse à la série de restrictions commerciales imposées par la Russie à ce pays du Caucase, qui s'apprête à renouveler dimanche son Parlement.

"Je me suis entretenue aujourd’hui avec le Premier ministre (arménien) Nikol Pachinian au sujet des récentes restrictions imposées par la Russie à l’Arménie. Il s’agit ni plus ni moins d’une forme de coercition économique, ce qui est inacceptable", a déclaré Ursula von der Leyen.

"En étendant les restrictions à l'exportation sur les produits arméniens, Moscou utilise les relations économiques comme une arme pour exercer une pression politique. Nous ne connaissons que trop bien ce scénario. C'est pourquoi l'Europe se tient fermement aux côtés de l'Arménie", a ajouté la présidente de la Commission européenne.

A Moscou, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré jeudi que la Russie entretenait un dialogue constructif et une coopération avec l'Arménie, mais qu'elle s'interrogeait sur les projets stratégiques d'Erevan.

L'Arménie a adopté en 2025 une loi visant à engager son processus d'adhésion à l'UE. Nikol Pachinian, allié du président américain Donald Trump et pro-Occident, est donné largement favori par les sondages pour le scrutin du 7 juin à la tête de son parti "Contrat civil" (KP), face à plusieurs partis pro-russes.

Maria Zakharova a déclaré aux journalistes qu'il était normal que Moscou cherche à comprendre la direction dans laquelle les dirigeants arméniens tentent de mener le pays.

(Rédigé par Dmitry Antonov et Sudip Kar-Gupta ; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)