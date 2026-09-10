L'UE peut enfin accéder à Mythos, le modèle d'IA le plus puissant d'Anthropic

Vue du logo de la start-up Anthropic sur l'écran d'un téléphone, le 10 juin 2026 à Bruxelles ( AFP / Nicolas TUCAT )

L'agence européenne de cybersécurité, l'Enisa, a obtenu un accès à Mythos 5, le modèle d'intelligence artificielle le plus puissant d'Anthropic, après plusieurs mois de discussions entre le groupe américain et l'UE, a annoncé jeudi Bruxelles.

L'UE négociait depuis le mois de juin un accès à ce modèle, qui suscite d'énormes craintes pour la cybersécurité, et dont la diffusion a initialement été réservée à des organismes quasiment exclusivement américains.

"À la suite de notre collaboration constructive avec Anthropic, nous pouvons confirmer que l'agence européenne pour la cybersécurité, l'Enisa, a obtenu l'accès à Mythos 5 et est en train de le tester", a précisé à la presse Thomas Regnier, porte-parole de la Commission européenne sur le Numérique.

L'Enisa avait obtenu précédemment des accès aux modèles les plus évolués d'OpenAI, dont le dernier en date, GPT-6-ASTRA, a-t-il rappelé.