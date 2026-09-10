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L'UE peut enfin accéder à Mythos, le modèle d'IA le plus puissant d'Anthropic
information fournie par AFP 10/09/2026 à 11:49
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Vue du logo de la start-up Anthropic sur l'écran d'un téléphone, le 10 juin 2026 à Bruxelles ( AFP / Nicolas TUCAT )

Vue du logo de la start-up Anthropic sur l'écran d'un téléphone, le 10 juin 2026 à Bruxelles ( AFP / Nicolas TUCAT )

L'agence européenne de cybersécurité, l'Enisa, a obtenu un accès à Mythos 5, le modèle d'intelligence artificielle le plus puissant d'Anthropic, après plusieurs mois de discussions entre le groupe américain et l'UE, a annoncé jeudi Bruxelles.

L'UE négociait depuis le mois de juin un accès à ce modèle, qui suscite d'énormes craintes pour la cybersécurité, et dont la diffusion a initialement été réservée à des organismes quasiment exclusivement américains.

"À la suite de notre collaboration constructive avec Anthropic, nous pouvons confirmer que l'agence européenne pour la cybersécurité, l'Enisa, a obtenu l'accès à Mythos 5 et est en train de le tester", a précisé à la presse Thomas Regnier, porte-parole de la Commission européenne sur le Numérique.

L'Enisa avait obtenu précédemment des accès aux modèles les plus évolués d'OpenAI, dont le dernier en date, GPT-6-ASTRA, a-t-il rappelé.

IA: Intelligence artificielle
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2 commentaires

  • 12:35

    Mythos va servir les intérêts totalitaires de VDL. C'est vrai "eux produisent, nous on achète", Mistral AI par exemple n'a plus rien à voir avec l'AI. Nous sommes tellement distancés par les US, la Chine tant sur le plan économique que technologique que l'UE est devenue principalement "consommatrice" la seule production qu'elle sait faire c'est celle des normes et des lois contraignantes et liberticides.

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