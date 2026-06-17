L'UE et l'Inde signeront officiellement un accord de libre-échange d'ici fin 2026-von der Leyen

L'Union européenne signera officiellement son accord commercial historique avec l'Inde d'ici la fin de l'année, a déclaré mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen a fait le point sur l'accord de libre-échange entre l'UE et l'Inde après avoir rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi lors du sommet du G7 en France.

"Depuis que nous avons conclu cet accord commercial historique, nous avons agi rapidement pour tenir nos engagements. Nous signerons l’accord de libre-échange d’ici la fin de l’année", a écrit Ursula von der Leyen sur X.

L’Inde et l’UE ont conclu en janvier leurs négociations en vue de l'accord longtemps reporté, qui ouvrira la voie au libre-échange de biens entre les Vingt-Sept et New Delhi, afin notamment de réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis. Une signature d’ici la fin de l’année pourrait permettre l'entrée en vigueur en 2027.

Selon l’UE, cet accord devrait doubler les exportations de l’UE vers l’Inde d’ici 2032 en supprimant ou en réduisant les droits de douane sur 96,6% des marchandises échangées en valeur, et permettra aux entreprises européennes d’économiser 4 milliards d’euros en droits de douane.

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)