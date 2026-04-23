L'UE entend suspendre sa subvention à la Biennale de Venise en raison de la Russie

La Commission européenne a déclaré jeudi avoir adressé une lettre aux organisateurs de la Biennale de Venise pour les informer de son intention de mettre fin ou de suspendre une subvention de deux millions d'euros, après que la Russie a été autorisée à rouvrir son pavillon cette année.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les artistes et institutions russes ont été exclus des grands événements culturels européens, dont la Biennale de Venise.

"Il n'y a qu'une seule subvention en cours, d'un montant de deux millions d'euros pour les trois prochaines années, et c'est celle-là que nous avons l'intention de résilier ou de suspendre", a dit un porte-parole de la Commission lors d'un point presse.

Ce dernier a précisé que les organisateurs de la Biennale, qui s'ouvre le 9 mai, disposaient de 30 jours pour répondre à la lettre de l'UE.

Le quotidien Le Monde a publié mercredi une tribune d'un collectif d'artistes et d'universitaires s'indignant du retour de la Russie à la Biennale.

(Inti Landauro, version française Benoit Van Overstraeten)