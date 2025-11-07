 Aller au contenu principal
L'UE durcit les conditions pour l'obtention de visas aux citoyens russes
07/11/2025 à 14:21

Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie de l'UE, lors d'une conférence de presse à l'ONU (New York), le 22 septembre 2025. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie de l'UE, justifie sa décision ce vendredi par les "sabotages sans précédent causés par des drones" sur son territoire.

"Lancer une guerre et s'attendre à pouvoir se déplacer librement en Europe est difficile à justifier", a souligné sur le réseau social X Kaja Kallas.

A compter de vendredi 7 novembre, les ressortissants russes ne pourront plus recevoir de visas à entrées multiples, mais uniquement des visas valables pour une seule entrée dans l'UE , a précisé la Commission européenne.

Ces restrictions doivent permettre un examen plus attentif et répété des demandes de visa afin "de réduire tout risque potentiel pour la sécurité".

"Nous sommes désormais confrontés à des perturbations et des sabotages sans précédent causés par des drones sur notre territoire. Nous avons le devoir de protéger nos citoyens", a expliqué Kaja Kallas.

L'objectif est aussi de permettre une application uniforme dans tous les Etats membres, qui ont tous approuvé ces mesures.Des exceptions pour "des cas justifiés tels que les journalistes indépendants et les défenseurs des droits humains" sont prévus dans le cadre de ces nouvelles règles.

Le nombre de visas accordés aux Russes a chuté de 87% depuis 2022

Les 27 ont déjà renforcé les contrôles sur les déplacements des diplomates russes en poste dans les pays de l'UE. Certains pays de l'UE, parmi les plus hostiles à la Russie, plaident depuis longtemps pour limiter les déplacements dans l'UE des ressortissants russes.

Pour Ioulia Navalnaïa, la veuve de l'opposant russe Alexeï Navlany, de telles restrictions donnent au contraire des arguments au Kremlin lorsqu'il dénonce l'hostilité de l'Occident à l'encontre du peuple russe. "Dans le but de favoriser la paix en Europe, il est contre-productif d'aider les autorités russes à isoler la société russe" , a-t-elle ainsi écrit dans une lettre adressée en septembre à la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas.

L'UE a suspendu en 2022, après l'invasion russe de l'Ukraine, son accord facilitant l'obtention de visas pour les citoyens russes. Bruxelles affirme que cela a fait chuter le nombre de visas délivrés aux Russes, qui est passé de plus de quatre millions avant février 2022 à environ 500.000 en 2023. Mais selon des diplomates européens, ce chiffre est reparti à la hausse l'an dernier.

Les destinations touristiques comme la France, l'Espagne et l'Italie figurent parmi les pays délivrant le plus de visas aux citoyens russes.

Guerre en Ukraine

    Personnellement j'ai eu la chance de découvrir l'Allemagne de l'est juste après la chute du mur et constater que cette partie de l'Allemagne était restee figée en 1945 alors que l'autre partie avait effacé les stigmates de la guerre et fait un bon de 50 ans en avant. Un constat mettant un mal la propagande communiste relayé en France qui vendait les mérites du populisme. Visité aussi russie qui était déjà une dictature avant de ressembler à la Corée du Nord.

