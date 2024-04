L'UE débloque 270 millions d'euros pour l'Arménie

Ce programme d'aide vient s'ajouter à un plan d'investissements européen en faveur de ce pays du Caucase qui a déjà "mobilisé plus d'un demi milliard d'euros", a indiqué Usurla von der Leyen.

( AFP / SAMUEL CORUM )

L'Union européenne va accorder une aide de 270 millions d'euros à l'Arménie, autrefois allié traditionnel de la Russie, avec qui Européens et Américains veulent se rapprocher, a annoncé vendredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"Nous mettons en oeuvre une promesse faite en octobre" avec ce "plan de croissance" en faveur de l'Arménie d'un montant de 270 millions d'euros sous forme de prêts sur quatre ans, a-t-elle précisé devant la presse, en présence du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Rapprochement

"Nous voulons que l'Arménie prenne sa place en tant que nation forte, indépendante, en paix avec ses voisins et connectée au monde", a déclaré de son côté M. Blinken. "Les Etats-Unis et l'Union européenne souhaitent tous deux être partenaires de cet effort", a-t-il souligné, ajoutant qu'une aide de 65 millions de dollars serait débloquée par Washington en faveur de l'Arménie. Cette encontre à Bruxelles "signifie que les Arméniens accroissent leur partenariat avec les Etats-Unis et l'UE", s'est félicité de son côté M. Pachinian.

Les liens tissés de longue date par le pays du Caucase avec la Russie se sont distendus depuis que l'Azerbaïdjan, son ennemi historique, s'est emparé de l'enclave arménienne du Nagorny-Karabakh en septembre dernier.

M. Pachinian a d'ailleurs appelé jeudi ses concitoyens à débattre de la possibilité de rejoindre l'Union européenne. L'Arménie multiplie les pas vers l'Occident en accusant la Russie, son alliée traditionnelle, de l'avoir abandonnée face à son puissant rival azerbaïdjanais.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont livrés deux guerres, dans les années 1990 et en 2020, pour le contrôle de la région du Nagorny-Karabakh.

Ces derniers mois, plusieurs cycles de négociations n'ont pas donné de résultats. La situation reste instable et des incidents armés se produisent toujours régulièrement. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent souvent mutuellement de tirs meurtriers à leur frontière.

M. Blinken s'est entretenu mercredi avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, soulignant que "rien ne justifie une augmentation des tensions à la frontière" avec l'Arménie.