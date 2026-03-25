 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE choisit Lille pour le siège de la future Autorité douanière européenne
information fournie par AFP 25/03/2026 à 22:12

Image du bâtiment destiné à abriter l'Autorité douanière européenne à Lille, le 25 mars 2026 dans le Nord ( AFP / Elise HOUBEN )

Image du bâtiment destiné à abriter l'Autorité douanière européenne à Lille, le 25 mars 2026 dans le Nord ( AFP / Elise HOUBEN )

Lille a été choisie mercredi pour accueillir le siège de la future Autorité douanière européenne, face à huit autres villes candidates, prenant ainsi sa revanche après avoir vu lui échapper l'Autorité européenne du médicament en 2017.

La métropole du nord de la France, chef lieu de la région des Hauts-de-France, était en concurrence avec Rome, finaliste, ainsi que Varsovie, Zagreb, Bucarest, La Haye, Liège, Porto et Malaga.

"C'est le choix d'une métropole ouverte et pleinement européenne, une fierté pour la France. Nous serons au rendez-vous", a salué le président français Emmanuel Macron, sur le réseau X.

La décision a été prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil de l'UE, l'instance qui représente les 27 États membres, via une procédure spéciale.

Le Conseil et le Parlement européen avaient chacun présélectionnés Lille et Rome, sans se concerter. Il a fallu ensuite trois tours de scrutin pour les départager.

L'Autorité douanière de l'Union européenne (également connue sous son acronyme anglais EUCA) doit voir le jour en 2028. Sa création est l'un des principaux éléments de la réforme du système douanier européen, avec une nouvelle plateforme des données douanières, qui centralisera les informations des 27 États membres.

- "Au carrefour de l'Europe" -

"Fier de cette victoire collective: élus, entreprises, universités, une mobilisation exemplaire de tout le territoire", s'est félicité le maire de Lille, Arnaud Deslandes, dans un message sur X.

"Ça montre aussi que la France n'est pas isolée en Europe, contrairement à ce que beaucoup disent ou souhaiteraient", a assuré à l'AFP Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France.

Ce dernier y voit la preuve de "l'attractivité" de la région et des "atouts techniques clairs" de la candidature lilloise, laquelle avait tiré les leçons de 2017, lorsque la ville avait vu lui échapper l'Agence européenne du médicament, autrefois installée à Londres et transférée à Amsterdam après le Brexit.

Il salue aussi "un réel travail collectif" qui montre "l'influence et le rayonnement des Hauts-de-France".

"C'est un choix judicieux", a estimé aussi l'eurodéputé néerlandais Dirk Gotlink (PPE, droite), l'un des représentants du Parlement dans cette procédure.

"La France est l'un des principaux pays douaniers d'Europe, un colis sur trois entrant dans l'UE transite par son territoire. La situation stratégique de Lille, au carrefour de l'Europe, en fait le centre névralgique de cette autorité. Ce choix envoie un signal clair: la France jouera un rôle central dans l'avenir de notre union douanière", a-t-il souligné dans un communiqué.

Selon les propositions de la Commission européenne, la future agence devrait employer 250 personnes en équivalent temps plein d'ici 2034.

Elle aidera à moderniser les procédures de contrôle et de taxation des biens importés dans l'UE, alors que les services douaniers européens sont de plus en plus engorgés par l'afflux de colis de faible valeur en provenance de Chine.

Des auditions s'étaient déroulées fin janvier au Parlement européen pour aider à départager les candidatures.

Celle de Lille avait été défendue à cette occasion par l'ex-ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, et Xavier Bertrand.

L'Autorité sera installée dans un bâtiment du quartier d'affaires d'Euralille, à deux pas des gares de Lille-Flandres et Lille-Europe.

La France avait fait valoir la situation géographique privilégiée de la capitale des Hauts-de-France, située "au carrefour des grandes routes de la logistique et du commerce international européen", et à une demi-heure de Bruxelles, des institutions européennes et de l'Organisation mondiale des douanes.

Budget France
Guerre commerciale
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo diffusée par la Guarda Nacional Republicana portugaise, le 25 mars 2026, montre le matériel saisi dans le véhicule d'un Français soupçonné d'enlèvement et de double homicide lors d'un contrôle routier au Portugal ( Portuguese Guarda Nacional Republicana / HANDOUT )
    Deux femmes disparues en Aveyron retrouvées mortes au Portugal, le principal suspect arrêté
    information fournie par AFP 25.03.2026 22:27 

    Les corps de deux femmes disparues en Aveyron ont été retrouvés enterrés mercredi dans un lieu isolé au Portugal, après cinq jours de recherches et l'arrestation mardi soir d'un ancien policier, ex-conjoint de l'une et compagnon de l'autre, soupçonné de les avoir ... Lire la suite

  • La gagnante Loana roule sur l'avenue la Grande Armée à Paris après avoir quitté le loft, le 05 juillet 2001, à l'issue de la soirée finale de Loft Story diffusée sur la chaîne M6 ( AFP / OLIVIER MORIN )
    Loana, télé-réalité et enfer du décor
    information fournie par AFP 25.03.2026 21:57 

    Une ascension fulgurante puis une longue dégringolade entre drogues, violences et tentatives de suicide: Loana, première vedette de télé-réalité en France retrouvée morte mercredi à 48 ans, a contribué à révolutionner le paysage audiovisuel avant de sombrer dans ... Lire la suite

  • Loana, gagnante de la finale de l'émission de téléréalité Loft Story, quitte en voiture le Loft à Saint-Denis, le 5 juillet 2001 en Seine-Saint-Denis ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Décès de Loana, pionnière de la télé-réalité en France
    information fournie par AFP 25.03.2026 21:45 

    Première vedette de la télé-réalité en France révélée grâce à sa participation à "Loft Story", Loana a été retrouvée morte mercredi à 48 ans à son domicile de Nice, après une vie marquée par de nombreux déboires entre drogues, dépressions et tentatives de suicide. ... Lire la suite

  • Loana, gagnante de la finale de l'émission de téléréalité Loft Story, quitte en voiture le Loft à Saint-Denis, le 5 juillet 2001 en Seine-Saint-Denis ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Décès à Nice de l'ancienne star de téléréalité Loana
    information fournie par AFP 25.03.2026 21:29 

    L'ex-star de téléréalité Loana a été retrouvée morte mercredi à son domicile de Nice, a-t-on appris auprès du procureur de Nice, Damien Martinelli, confirmant une information de Paris-Match Le corps de Loana Petrucciani, 48 ans, ancienne vedette de "Loft Story", ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank