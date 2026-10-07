L'UE cherche à réduire son déficit commercial avec la Chine dans le cadre de négociations avec Pékin

par Philip Blenkinsop

Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, se rendra mercredi à Pékin pour des discussions cruciales visant à réduire le déficit commercial croissant de l'Union européenne avec la Chine, situation qui met en péril l'industrie européenne et menace plusieurs milliers d'emplois.

Maros Sefcovic rencontrera le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, jeudi et vendredi, après trois mois de discussions portant sur le déficit commercial de l'UE en biens - qui s'élève à plus d'un milliard d'euros par jour - ainsi que sur les restrictions chinoises à l'exportation de terres rares et d'autres minerais essentiels.

Le commissaire a déclaré qu'il souhaitait obtenir des "résultats tangibles" au cours de ce mois, ainsi qu'un engagement concret pouvant être présenté aux dirigeants de l'UE lors de leur sommet à Bruxelles des 15 et 16 octobre. La gestion des relations commerciales avec la Chine figure en tête de l'ordre du jour du sommet.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré au Parlement européen le mois dernier que le déséquilibre commercial avait atteint un point de bascule, ajoutant que l'Europe utiliserait tous les outils à sa disposition pour rééquilibrer cette relation.

Les ministres des Finances du G20, à l'exception de celui de la Chine, ont convenu en septembre d'agir contre les distorsions "non liées au marché" qui exacerbent les déséquilibres.

Pékin affirme que le fait de mettre en avant des questions telles que les déséquilibres économiques et les surcapacités constitue une forme de protectionnisme visant à exercer une pression sur la Chine et à la restreindre.

Les responsables commerciaux de l'UE souhaitent que la Chine mette en œuvre des mesures ouvrant davantage son marché aux entreprises de l'UE, mais précisent que cette initiative ne suffira pas à elle seule. La Commission fait pression pour que la Chine fixe un plafond sur certaines de ses exportations.

Le responsable de l'application des règles commerciales à la Commission a déclaré la semaine dernière que près d'un quart de l'ensemble des importations augmentaient à un rythme inquiétant, avec des hausses anormales pour les machines, les textiles, les métaux de base et les produits chimiques.

On ignore encore quelles importations la Chine pourrait accepter de limiter.

Les responsables de l'UE sont particulièrement préoccupés par la forte hausse des importations de voitures en provenance de Chine.

Les importations de véhicules hybrides rechargeables en provenance de Chine dans l'UE ont augmenté de 86% sur les neuf premiers mois de l'année, avec une baisse des prix de 20%, tandis que les importations de véhicules électriques ont progressé de 40%. Plus de la moitié de tous ces véhicules proviennent de Chine, malgré les droits de douane européens sur les voitures électriques chinoises.

(Par Philip Blenkinsop; version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)