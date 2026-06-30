L'UE a versé €3,9 mds à l'Ukraine pour l'achat de drones

L'Union européenne (UE) a versé 3,9 milliards d'euros à l'Ukraine pour financer l'achat de drones, a annoncé mardi la Commission européenne.

Ce versement, qui s'inscrit dans le cadre d'un prêt de 90 milliards d'euros approuvé par l'UE en début d'année, fait suite à la première tranche de 3,2 milliards d’euros versée par Bruxelles à Kyiv le 25 juin, pour contribuer au financement des finances publiques du pays.

"Nous débloquons une première tranche de 3,9 milliards d’euros destinée à l’acquisition de drones de pointe afin de renforcer la défense de l’Ukraine. D’autres versements suivront", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un communiqué.

"Ces investissements aideront l’Ukraine à protéger ses citoyens, à défendre sa souveraineté et à renforcer la sécurité de l’Europe", a-t-elle ajouté.

(Rédigé par Inti Landauro ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)