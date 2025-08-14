 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'UE a reçu des suggestions US pour finaliser la déclaration commune sur l'accord commercial
14/08/2025

La Commission européenne a reçu un document de l'administration américaine contenant des suggestions en vue de finaliser une déclaration commune sur le commerce et les droits de douane, a déclaré jeudi un porte-parole de la Commission européenne.

"Nous sommes heureux de confirmer que nous avons reçu un texte des États-Unis contenant leurs suggestions pour se rapprocher de la finalisation du document", a déclaré le porte-parole lors d'un point presse.

Bruxelles et Washington ont conclu fin juillet un accord-cadre commercial mais seuls les droits de douane de base de 15% sur les produits européens importés aux Etats-Unis ont été mis en œuvre jusqu'à présent. L'UE continue d’attendre des décrets de la Maison blanche concernant les exceptions prévues à ces surtaxes, notamment celles relatives à l’industrie automobile.

(Rédigé par Charlotte Van Campenhout, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

