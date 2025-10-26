L'ouragan Melissa se renforce encore dans les Caraïbes et passe en catégorie 4

(Actualisé avec passage en catégorie 4)

L'ouragan Melissa s'est renforcé dans les Caraïbes pour passer à la quatrième catégorie sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte cinq, a déclaré dimanche le Centre américain des ouragans (NHC).

Melissa se trouve à environ 450 km de Guantanamo, à Cuba, et charrie des vents soutenus pouvant aller jusqu'à 220 kilomètres/heure.

Des inondations soudaines et des glissements de terrain sont probables dans certaines parties du sud d'Hispaniola et de la Jamaïque, a mis en garde le NHC.

L'ouragan devrait rapidement gagner en intensité lorsqu'il touchera terre en Jamaïque lundi soir ou mardi matin et dans le sud-est de Cuba mardi soir, a ajouté le prévisionniste basé à Miami.

(Rédigé par Gursimran Kaur et Gnaneshwar Rajan à Bangalore ; version française Camille Raynaud et Kate Entringer)