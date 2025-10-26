 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'ouragan Melissa se renforce encore dans les Caraïbes et passe en catégorie 4
information fournie par Reuters 26/10/2025 à 11:29

(Actualisé avec passage en catégorie 4)

L'ouragan Melissa s'est renforcé dans les Caraïbes pour passer à la quatrième catégorie sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte cinq, a déclaré dimanche le Centre américain des ouragans (NHC).

Melissa se trouve à environ 450 km de Guantanamo, à Cuba, et charrie des vents soutenus pouvant aller jusqu'à 220 kilomètres/heure.

Des inondations soudaines et des glissements de terrain sont probables dans certaines parties du sud d'Hispaniola et de la Jamaïque, a mis en garde le NHC.

L'ouragan devrait rapidement gagner en intensité lorsqu'il touchera terre en Jamaïque lundi soir ou mardi matin et dans le sud-est de Cuba mardi soir, a ajouté le prévisionniste basé à Miami.

(Rédigé par Gursimran Kaur et Gnaneshwar Rajan à Bangalore ; version française Camille Raynaud et Kate Entringer)

Environnement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank