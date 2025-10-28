L'ouragan Melissa rétrogradé en catégorie 4 après avoir frappé la Jamaïque

(Actualisé avec précision)

L'ouragan Melissa s'est légèrement affaibli et a été rétrogradé en catégorie 4 après avoir touché terre mardi après-midi en Jamaïque, devenant la tempête la plus forte à frapper directement le pays de 2,8 millions d'habitants.

Le Centre américain des ouragans (NHC) a annoncé que Melissa avait touché terre dans le sud-ouest de la Jamaïque, près de New Hope, avec des rafales de près de 300 km/h.

Melissa était le premier ouragan de catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, la plus élevée, à atteindre la Jamaïque.

A 20h00 GMT, l'ouragan avait faibli, avec des rafales de vent atteignant 241 km/h, a fait savoir le NHC.

Le NHC a prévenu qu'une défaillance structurelle des bâtiments était possible près de la trajectoire de l'oeil de la tempête.

Alors que plus d'un tiers des usagers sont privés d'électricité à travers la Jamaïque, le ministre de l'Environnement Matthew Samuda a dit à CNN que son cabinet avait reçu des vidéos montrant "des infrastructures publiques très endommagées", notamment des hôpitaux et des abris.

"L'île n'a jamais connu le passage direct d'un ouragan de catégorie 4 ou de catégorie 5 depuis le début des relevés", a dit Alex DaSilva, spécialiste des ouragans pour le site météorologique AccuWeather.

L'ouragan devrait désormais se diriger vers l'est de Cuba puis de remonter mercredi vers l'archipel des Bahamas.

La lenteur de déplacement du phénomène cyclonique, au-dessus d'une mer des Caraïbes inhabituellement chaude pour la saison, a contribué à renforcer la taille et la vigueur de l'ouragan, a souligné le NHC.

La Fédération internationale de la Croix-Rouge a estimé à 1,5 million de personnes le nombre d'habitants de la Jamaïque qui devraient être directement affectés par les conséquences du cyclone.

Le Premier ministre jamaïquain Andrew Holness a ordonné lundi des évacuations dans plusieurs régions du sud de l'île, notamment le site historique de Port Royal.

"Aucune infrastructure dans la région ne peut résister à un catégorie 5", a-t-il averti.

"On s'attend à une situation catastrophique en Jamaïque", a déclaré Anne-Claire Fontan, spécialiste des cyclones tropicaux pour l'OMM, lors d'un point de presse à Genève. "Pour la Jamaïque, il s'agira certainement de la tempête du siècle."

