L'ouragan Isaias touche terre en Floride

L'ouragan Isaias, de catégorie 3, a touché terre près de Destin, en Floride, a fait savoir vendredi le Centre américain des ouragans (NHC).

L'ouragan, soutenu par des vents atteignant 165 kilomètres par heure (km/h), se trouve à environ 80 km à l'ouest-nord-ouest de Panama City, en Floride, a précisé le NHC.

(Rhea Rose Abraham ; version française Camille Raynaud)