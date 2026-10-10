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L'ouragan Isaias touche terre en Floride
information fournie par Reuters 10/10/2026 à 03:53

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L'ouragan Isaias, de catégorie 3, a touché terre près de Destin, en Floride, a fait savoir vendredi le Centre américain des ouragans (NHC).

L'ouragan, soutenu par des vents atteignant 165 kilomètres par heure (km/h), se trouve à environ 80 km à l'ouest-nord-ouest de Panama City, en Floride, a précisé le NHC.

(Rhea Rose Abraham ; version française Camille Raynaud)

Environnement
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