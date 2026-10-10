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L'ouragan Isaias s'affaiblit après avoir touché terre en Floride
information fournie par Reuters 10/10/2026 à 05:48

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(Actualisé avec détails)

L'ouragan Isaias s'est rapidement affaibli vendredi après avoir touché terre près de Destin, en Floride, a fait savoir vendredi le Centre américain des ouragans (NHC).

L'ouragan a été rétrogradé en catégorie 1, mais le NHC a mis en garde contre le risque d'ondes de tempête, d'inondations et de crues soudaines.

L'ouragan, soutenu par des vents atteignant 150 kilomètres par heure (km/h), se trouve à environ 165 km à l'ouest-nord-ouest de Panama City, en Floride, a précisé le NHC.

Isaias devrait traverser l'Alabama et la vallée du Tennessee durant le week-end, a ajouté l'agence.

En Floride, près de 380.000 personnes étaient privées d'électricité, tandis que dans l'Alabama, plus de 210.000 foyers n'avaient plus de courant, montrait le site internet Poweroutage.us.

"Des déclarations d'urgence ont été approuvées en Floride et dans l'Alabama afin de garantir des ressources fédérales après le passage d'Isaias", a dit le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin.

Les services d'urgence de Floride avaient appelé la population à rester à l'abri lorsqu'Isaias a touché terre, alors qu'il était classé comme un ouragan de catégorie 2.

(Rhea Rose Abraham et Rajveer Singh Pardesi; version française Camille Raynaud)

Environnement
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