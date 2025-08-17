L'Ouragan Erin rétrogradé en catégorie 3, selon le NHC

L'ouragan Erin, premier de la saison 2025 dans l'Atlantique, a été rétrogradé en catégorie 3, a annoncé tôt dimanche le Centre américain des ouragans (NHC), alors que la vitesse des vents charriés par la tempête a légèrement diminué.

L'ouragan se trouvait à environ 530 km du sud-est des îles Turques-et-Caïques et soufflait des vents soutenus allant jusqu'à 205 km.

Samedi, l'ouragan est passé en catégorie 5 avec des vents soutenus allant jusqu'à 240 km/h, avant de passer en catégorie 4.

Les services météorologiques de la France et des Pays-Bas ont interrompu les veilles de tempête tropicale pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a indiqué le NHC.

Dimanche, l'ouragan Erin se déplaçait vers le nord-ouest à près de 22 km/h. Une diminution de sa vitesse est attendue dimanche et un virage vers le nord est prévu lundi et mardi, a indiqué le NHC.

La tempête Erin devrait passer à l'est des îles Turques-et-Caïques et du sud-est des Bahamas dans la nuit de dimanche à lundi.

La houle générée par l'ouragan continuera d'affecter certaines parties du nord des Petites Antilles, des îles Vierges, de Porto Rico, d'Hispaniola et des îles Turques-et-Caïques au cours des deux prochains jours, a indiqué le NHC. Ces houles s'étendront aux Bahamas, aux Bermudes, à la côte est des États-Unis et au Canada atlantique en début et en milieu de semaine.

Les conditions océaniques difficiles risquent de provoquer des vagues et des courants d'arrachement potentiellement mortels, selon le NHC.

Les Bahamas, qui fournissent certains services météorologiques aux îles Turques-et-Caïques, ont émis une veille de tempête tropicale pour les îles britanniques situées au sud-est.

L'ouragan Erin a suscité des inquiétudes quant à la possibilité d'entraîner ou d'attiser des incendies de forêt s'il se transformait en cyclone extratropical au large des côtes, a indiqué Andrew Siffert, météorologue principal chez BMS Group.

