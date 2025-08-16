 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Ouragan Erin passe en catégorie 5 au large des Caraïbes
information fournie par Reuters 16/08/2025 à 19:11

par Rishabh Jaiswal et Preetika Parashuraman

L'ouragan Erin, premier de la saison 2025 dans l'Atlantique, est passé en catégorie 5 et se trouve à 170 km d'Anguilla, dans les Caraïbes, charriant des vents soutenus allant jusqu'à 255 km/h, annoncé le Centre américain des ouragans (NHC) samedi.

La houle générée par Erin affectera certaines parties du nord des Petites Antilles, des îles Vierges, de Porto Rico, d'Hispaniola et des îles Turques-et-Caïques au cours du week-end, a indiqué le NHC plus tôt samedi.

Concernant les territoires d'outre-mer situés dans la région, Météo-France a placé samedi la Guadeloupe et la Martinique en vigilance jaune "pluies et orages" et Saint-Martin et Saint-Barthélemy en vigilance jaune "pluies et orages", "vagues-submersion" et "vents violents".

La houle s'étendra aux Bahamas, aux Bermudes et à la côte est des États-Unis en début de semaine prochaine.

L'ouragan Erin suscite également des inquiétudes quant à la possibilité d'entraîner ou d'attiser des incendies de forêt s'il se transformait en cyclone extratropical au large des côtes, a indiqué Andrew Siffert, météorologue principal chez BMS Group.

La tempête devrait passer au nord des Petites Antilles avant de virer au nord entre la côte est des États-Unis et les Bermudes aux alentours de lundi.

Erin devrait produire des zones de fortes précipitations jusqu'à dimanche sur le nord des Petites Antilles, des îles Vierges et de Porto Rico, selon le NHC.

(Rédigé par Rishabh Jaiswal et Preetika Parashuraman à Bangalore ; version française Kate Entringer)

Environnement
