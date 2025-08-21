 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Ouganda déclare avoir convenu avec les USA d'accueillir des personnes n'obtenant pas l'asile
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 10:29

par Elias Biryabarema

Le ministère des Affaires étrangères ougandais a déclaré jeudi avoir conclu un accord avec Washington pour accueillir des ressortissants de pays tiers ne remplissant pas les conditions requises pour obtenir l'asile aux États-Unis et réticentes à retourner dans leur pays d'origine.

"Il s'agit d'un arrangement temporaire assorti de conditions, notamment que les personnes ayant un casier judiciaire et les mineurs non accompagnés ne seront pas acceptés", a déclaré Vincent Bagiire Waiswa, secrétaire permanent du ministère, dans un communiqué.

Vincent Bagiire Waiswa a déclaré que l'Ouganda préférerait accueillir des personnes de nationalités africaines dans le cadre de l'accord.

"Les deux parties travaillent sur les modalités détaillées de la mise en œuvre de l'accord", a-t-il ajouté.

La veille, un autre responsable ougandais des Affaires étrangères avait démenti une information relayée par la presse américaine selon laquelle l'Ouganda avait accepté d'accueillir des personnes expulsées des États-Unis, affirmant que le pays d'Afrique de l'Est ne disposait pas des installations nécessaires pour les héberger.

(Rédigé par Elias Biryabarema, avec George Obulutsa ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

