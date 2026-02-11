L'Otan lance "Arctic Sentry", une mission militaire dans le Grand Nord

L'Otan a annoncé mercredi avoir lancé une mission visant à renforcer sa présence dans l'Arctique et à apaiser les fortes tensions au sein de l'alliance provoquées par la volonté du président américain Donald Trump d'acquérir le Groenland.

La nouvelle mission, baptisée "Arctic Sentry" (Sentinelle de l'Arctique), coordonnera la présence militaire des alliés de l'Otan dans la région, y compris des exercices comme l'opération danoise "Arctic Endurance" au Groenland, a indiqué le quartier général militaire de l'Alliance atlantique dans un communiqué.

"Arctic Sentry témoigne de l'engagement de l'Alliance à protéger ses membres et à maintenir la stabilité dans l'une des zones les plus stratégiques et les plus exigeantes sur le plan environnemental au monde", a déclaré le général américain Alexus G. Grynkewich, commandant suprême des forces alliées en Europe.

"Elle s'appuiera sur la force de l'Otan pour protéger notre territoire et garantir que l'Arctique et le Grand Nord restent sûrs."

L'Otan planifie cette mission depuis les discussions à Davos entre Donald Trump et son secrétaire général Mark Rutte, au plus fort de la crise provoquée par l'insistance du président américain qui martelait que les États-Unis devaient posséder le Groenland, territoire autonome faisant partie du Danemark, un membre de l'alliance.

Mark Rutte et Donald Trump étaient convenus que l'Otan jouerait un rôle accru dans la protection de l'Arctique, tandis que le Danemark, les États-Unis et le Groenland poursuivraient leurs discussions à propos du territoire.

