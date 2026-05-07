L'opérateur du réseau américain PJM prévoit une production suffisante pour répondre à la demande de pointe cet été

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PJM Interconnection, le plus grand gestionnaire de réseau électrique des États-Unis, a déclaré jeudi qu'il était prêt à faire face aux pics de demande d'électricité cet été.

PJM a ajouté qu'il était prêt à faire appel aux ressources de réponse à la demande sous contrat pour réduire la consommation d'électricité pendant les périodes de forte sollicitation du réseau.

La demande en énergie, ou charge, devant atteindre un pic d'environ 156.400 MW cet été, PJM a indiqué disposer d'une capacité de production d'environ 180.200 MW pour répondre à la demande, ainsi que d'environ 7.800 MW de réponse à la demande sous contrat.