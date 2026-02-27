L'OpenAI présente des mesures visant à renforcer la sécurité en réponse à la fusillade dans une école canadienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte aux paragraphes 3, 5 et 6, et de la citation d'un fonctionnaire au paragraphe 4)

OpenAI a déclaré jeudi qu'elle mettrait en place un point de contact direct avec les forces de l'ordre canadiennes et améliorerait la détection des récidivistes, parmi les mesures visant à renforcer ses protocoles de sécurité à la suite d'une récente fusillade dans une école au Canada. Le fabricant de ChatGPT a détaillé ces mesures dans une lettre adressée au ministre canadien chargé de l'intelligence artificielle, Evan Solomon.

Ann O'Leary, vice-présidente de la politique mondiale d'OpenAI, a rédigé cette lettre après que les ministres canadiens ont exhorté cette semaine le fabricant de ChatGPT à renforcer rapidement ses protocoles de sécurité et ont averti qu'Ottawa procéderait à des changements par voie législative si l'entreprise ne le faisait pas.

"Nous restons déterminés à coopérer avec les autorités chargées de l'application de la loi dans le cadre de l'enquête sur la tragédie de Tumbler Ridge, et nous nous engageons à poursuivre notre partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial", a déclaré Mme O'Leary, en faisant référence à la ville de Colombie-Britannique où la fusillade s'est produite.

Ottawa a convoqué l'équipe de sécurité d'OpenAI pour des entretiens cette semaine après que l'entreprise a déclaré qu'elle n'avait pas contacté la police au sujet d'un compte qu'elle avait interdit et qui appartenait au tireur présumé, Jesse Van Rootselaar.

Jesse Van Rootselaar, 18 ans, est soupçonnée d'avoir tué huit personnes le 10 février avant de s'enlever la vie à Tumbler Ridge. OpenAI a déclaré avoir interdit son compte ChatGPT l'année dernière en raison de violations de sa politique, qu'elle n'a pas précisées. Elle a ajouté que ces problèmes ne répondaient pas à ses critères internes de signalement aux forces de l'ordre.

La police a déclaré que Mme Van Rootselaar avait des antécédents de problèmes de santé mentale.