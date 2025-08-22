L'Onu déclare l'état de famine dans Gaza, plus de 500.000 personnes affectées

par Michelle Nichols

La famine frappe une partie de la bande de Gaza et devrait s'étendre au cours du mois prochain, a déclaré vendredi le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), organisme géré par les Nations unies.

Selon l'IPC, 514.000 personnes, soit près d'un quart des Palestiniens vivant dans la bande de Gaza, souffrent de famine et ce chiffre devrait atteindre 641.000 d'ici la fin septembre.

Quelque 280.000 de ces personnes se trouvent dans la partie nord incluant la ville de Gaza - le gouvernorat de Gaza - que l'IPC a déclaré en situation de famine, une première dans l'enclave.

Les autres personnes se trouvent à Deir al Balah et Khan Younès - des régions situées au centre et sud de la bande de Gaza qui devraient, selon l'IPC, se trouver en situation de famine d'ici la fin du mois prochain.

"La famine déclarée aujourd'hui dans le gouvernorat de Gaza par l'IPC est le résultat direct des actions entreprises par le gouvernement israélien", a dénoncé vendredi le Haut-commissaire du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk.

"C'est un crime de guerre que d'utiliser la famine comme méthode de guerre, et les décès qui en résultent peuvent également constituer un crime de guerre d’homicide volontaire", a-t-il ajouté.

Israël, qui mène une offensive dans la bande de Gaza depuis les attaques meurtrières du Hamas le 7 octobre 2023, contrôle tous les accès à l'enclave palestinienne.

Le gouvernement israélien a qualifié le rapport de l'IPC de "faux et partial", estimant que l'enquête a été basée sur des "données partielles provenant de l'organisation terroriste Hamas".

(Rédigé par Michelle Nichols et Lili Bayer ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)