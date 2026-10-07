L'OMS demande plus d'informations à Moscou sur le décès d'une employée d'un institut dédié à la peste

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi avoir demandé à la Russie davantage d'informations sur les causes du décès d'une employée d'un institut spécialisé dans la peste en Sibérie, soulignant que la transparence était essentielle pour se faire une idée précise des risques sanitaires potentiels.

Les autorités russes affirment que cette employée de laboratoire âgée de 28 ans est décédée vendredi d'une pneumonie dont l'origine n'a pas encore été établie, dans une affaire qui a suscité l'inquiétude de la communauté internationale, notamment du président américain Donald Trump, et qui a conduit à la mise en quarantaine initiale d'environ 200 personnes.

L'agence russe de surveillance sanitaire a déclaré mardi qu'aucun cas de peste n'avait été détecté parmi les personnes ayant été en contact avec la défunte, Darya Shipilova, et un responsable local a indiqué que 60% des personnes placées en quarantaine avaient été autorisées à quitter celle-ci.

Mais Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, basé à Genève, a déclaré dans un communiqué publié sur X que son organisation avait besoin de plus d'informations de la part de la Russie pour comprendre pleinement ce qui s'est passé.

"L'OMS a demandé des informations complémentaires afin de clarifier la cause de cette pneumonie grave, l'agent pathogène à l'origine des mesures de santé publique, ainsi que les informations relayées par les médias concernant un deuxième employé atteint d'une pneumonie d'origine indéterminée", a-t-il déclaré.

Certains médias occidentaux ont rapporté - en citant des "médias russes" anonymes - qu'une deuxième personne était décédée en Sibérie, affirmant qu'elle était morte de la peste. Reuters n'a trouvé aucune information de ce type dans les médias russes ni aucune preuve qu’une deuxième personne soit décédée en Sibérie.

Néanmoins, la demande de Tedros Adhanom Ghebreyesus sur un complément d'information fait écho à celle du secrétaire d’État américain Marco Rubio, qui a déclaré que Moscou devait communiquer davantage sur cet incident.

Si l'autorité sanitaire russe a dit que Darya Shipilova était décédée des suites d'une pneumonie, elle n'a pas expliqué publiquement quelle en était la cause ni comment elle était tombée malade. La pneumonie peut avoir diverses causes, dont la peste.

La Russie a informé l'Organisation mondiale de la santé du décès d'un employé de laboratoire dans un institut de recherche sur la peste en Sibérie la semaine dernière, conformément aux procédures en vigueur, a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Ce dernier a accusé les médias de diffuser de fausses informations sur cette affaire.

Il a notamment réagi à un reportage d'ABC News selon lequel les États-Unis avaient déposé une plainte diplomatique officielle concernant la manière dont la Russie avait géré ce décès, exhortant Moscou à faire preuve d'une plus grande transparence sur cet incident.

Le porte-parole du Kremlin a déclaré que la plupart des informations relayées au sujet de cet incident étaient fausses et que la population devait se fier aux informations communiquées par l'agence nationale de surveillance sanitaire Rospotrebnadzor.

Dmitri Peskov a précisé qu'aucun entretien téléphonique n'était prévu pour l'instant entre le président russe Vladimir Poutine et Donald Trump, qui a déclaré mardi qu'il s'entretiendrait "très prochainement" avec Vladimor Poutine à ce sujet.

(Reportage de Andrew Osborn et Dmitry Antonov à Moscou, Avec la contribution de Shubham Kalia à Bangalore et Maxim Rodionov ; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)