L'OMS alerte sur la lenteur des progrès dans la lutte contre les virus de l'hépatite

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté sur la lenteur des progrès dans la lutte contre les virus des hépatites B et C ( AFP / Fabrice COFFRINI )

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté mardi sur la lenteur des progrès dans la lutte contre les virus des hépatites B et C, qui ont causé 1,34 million de morts dans le monde en 2024.

Selon le rapport mondial de l'OMS sur l'hépatite 2026, la transmission des hépatites B et C - responsables à elles seules de 95% des décès liés aux hépatites dans le monde - se poursuit à un rythme soutenu, avec plus de 4.900 nouvelles infections chaque jour, soit 1,8 million par an.

"Les pays doivent agir plus rapidement pour intégrer les services de prise en charge de l'hépatite B et C dans les soins de santé primaires et pour atteindre les communautés les plus touchées", demande dans un communiqué Tereza Kasaeva, directrice du département Hépatite à l'OMS.

L'OMS met toutefois en lumière dans le communiqué certains progrès réalisés depuis 2015 dans la lutte contre ces maladies, avec notamment une baisse de 32% des nouvelles infections pour l'hépatite B, contre seulement 8% pour l'hépatite C.

Les décès liés à l'hépatite C ont diminué de 12% à l'échelle mondiale sur cette période. Ils ont en revanche augmenté de 17% pour l'hépatite B, une infection virale qu'il est possible de prévenir grâce à des vaccins.

En 2024, la couverture vaccinale pour la troisième dose de vaccins atteignait 84% dans le monde. En revanche, seulement 45% ont reçu la dose à la naissance, essentielle pour éviter la transmission de la mère à l’enfant.

"Ce rapport montre que les progrès sont trop lents et inégaux. Nombre de personnes demeurent non diagnostiquées et sans traitement, en raison de la stigmatisation, de la fragilité des systèmes de santé et de l'inégalité d'accès aux soins", souligne le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans le communiqué.

"Pourtant, nous disposons des outils pour éliminer l'hépatite comme menace pour la santé publique. Il est urgent d'accélérer massivement la prévention, le dépistage et l'accès aux traitements", ajoute-t-il.

Globalement, 287 millions de personnes vivaient avec l'hépatite B ou C en 2024, soit 3% de la population mondiale.

Parmi les 240 millions de personnes vivant avec une hépatite chronique B en 2024, moins de 5% bénéficiaient d'un traitement. Pour l'hépatite C, seuls 20% des patients ont été traités depuis 2015, alors qu'il existe un traitement de 12 semaines offrant un taux de guérison d'environ 95%.

Dix pays – le Bangladesh, la Chine, l'Ethiopie, le Ghana, l'Inde, l'Indonésie, le Nigeria, les Philippines, l'Afrique du Sud et le Vietnam – ont représenté 69% des décès liés à l'hépatite B dans le monde en 2024.

Dix pays représentaient 58% des décès liés à l'hépatite C : la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Nigeria, le Pakistan, la Russie, l'Afrique du Sud, les Etats-Unis et le Vietnam.