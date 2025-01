L'OM renvoie Rennes à ses chères études

Mené au score, l'OM a renversé un tout petit Stade rennais grâce à Mason Greenwood et Adrien Rabiot (1-2). Les Bretons flirtent avec la zone rouge, à des années lumières de Marseille, solide dauphin et revenu provisoirement à quatre points du PSG.

Rennes 1-2 OM

Buts : Kalimuendo (43 e ) pour le SRFC // Greenwood (45 e ) et Rabiot (49 e ) pour les Phocéens

Après avoir vu Monaco, Lille et Lyon perdre des plumes, l’OM savait ce qui lui restait à faire, ce samedi soir à Rennes. Et les Marseillais l’ont fait, confirmant leur forme irrésistible loin du Vélodrome en s’imposant comme des grands face à de très petits Bretons (1-2) pour consolider leur place de dauphin et revenir provisoirement à quatre points du Paris Saint-Germain. À chaque match, les non-initiés sont surpris et viennent demander à peu près la même chose aux habitués : mais c’est vraiment devenu ça, le Stade rennais ? Oui, c’est devenu cela, en tout cas pour l’instant, et la première demi-heure n’a pas franchement réchauffé les cœurs des présents au Roazhon Park, privé de la partie basse de la tribune Mordelles réservée aux ultras après une sanction made in LFP.…

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com