L'OM recrute encore un ancien de la Juve

Marseille muscle son jeu.

Deux heures après la victoire contre Brest, qui a propulsé l’OM à la première place de la Ligue 1, le club phocéen a annoncé le nom de sa nouvelle recrue : Federico Balzaretti . L’ancien international italien, passé par le Torino, la Juventus, Palerme et la Roma , rejoint Marseille comme directeur sportif adjoint . Il sera le bras droit de Medhi Benatia. « Il aura pour principales missions de superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents du club » , précise le communiqué de l’OM.…

QB, avec LB pour SOFOOT.com