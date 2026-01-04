L'OM perd les pédales contre Nantes

Les fêtes sont terminées à Marseille : l'OM s'est incliné au Vélodrome, ce dimanche après-midi, contre un FC Nantes qui n'avait plus goûté à la victoire depuis sept matchs en championnat (0-2). Les Phocéens, qui ont fini la partie à neuf contre onze, voient l'OL et Rennes revenir au contact au classement.

OM 0-2 Nantes

Buts : Centonze (31 e ) et Cabella (88 e SP) pour les Canaris

Expulsions : Vermeeren (26 e ) et Nadir (56 e ) à l’OM …

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com