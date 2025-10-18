L'OM et Greenwood s'acharnent sur Le Havre pour prendre le lead
Face à un HAC auteur d'un très bon début de partie mais plombé par une double peine à la demi-heure de jeu, Marseille s'est offert un feu d'artifice (6-2) avec quatre buts de Mason Greenwood.
Marseille 6-2 Le Havre
Buts : Greenwood (35 e SP, 67 e , 72 e & 76 e ), R. Vaz (88 e ) & Murillo (90 e +3) pour l’OM // Kechta (24 e ) & A. Touré (90 e +2) pour le HAC
Expulsion : G. Lloris (34 e ) pour le HAC …
Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com
