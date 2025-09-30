 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'OM dynamite l'Ajax
information fournie par So Foot 30/09/2025 à 22:56

Deux semaines après sa défaite frustrante à Madrid, l'OM s'est remis sur les bons rails mardi soir face à l'Ajax. Pas n'importe comment, en montrant un visage conquérant et séduisant (4-0). Exactement la soirée que le peuple marseillais attendait pour le retour de la Ligue des champions au Vélodrome.

Marseille 4-0 Ajax

Buts : Paixão (6 e , 13e), Greenwood (26 e ), Aubameyang (52 e )

Trois ans que le Vélodrome attendait ça. Une démonstration de force. Une équipe de tueurs à gages. Des joueurs qui, comme Jules Zvunka, immortalisé face à Johan Cruyff par le virage sud, mettent le pied là où il faut. Et l’Olympique de Marseille a retrouvé le savoureux goût d’une victoire en Ligue des champions à la maison, d’une manière qui restera dans les annales. Le commando de Roberto De Zerbi a tenu toutes ses promesses face à un triste Ajax, loin de l’époque où il soulevait quatre coupes aux grandes oreilles (4-0). Le Vél’ a pu fêter les premiers buts de sa très chère recrue Igor Paixão, auteur d’un doublé plein de personnalité. Cerise sur le gâteau : tous les joueurs offensifs ont pu scorer. Après Paris et Strasbourg, l’OM aligne un troisième succès. Et si le train était lancé ?…

Par Quentin Ballue, au Vélodrome pour SOFOOT.com

