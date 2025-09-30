L'OM dynamite l'Ajax
Deux semaines après sa défaite frustrante à Madrid, l'OM s'est remis sur les bons rails mardi soir face à l'Ajax. Pas n'importe comment, en montrant un visage conquérant et séduisant (4-0). Exactement la soirée que le peuple marseillais attendait pour le retour de la Ligue des champions au Vélodrome.
Marseille 4-0 Ajax
Buts : Paixão (6 e , 13e), Greenwood (26 e ), Aubameyang (52 e )
Trois ans que le Vélodrome attendait ça. Une démonstration de force. Une équipe de tueurs à gages. Des joueurs qui, comme Jules Zvunka, immortalisé face à Johan Cruyff par le virage sud, mettent le pied là où il faut. Et l’Olympique de Marseille a retrouvé le savoureux goût d’une victoire en Ligue des champions à la maison, d’une manière qui restera dans les annales. Le commando de Roberto De Zerbi a tenu toutes ses promesses face à un triste Ajax, loin de l’époque où il soulevait quatre coupes aux grandes oreilles (4-0). Le Vél’ a pu fêter les premiers buts de sa très chère recrue Igor Paixão, auteur d’un doublé plein de personnalité. Cerise sur le gâteau : tous les joueurs offensifs ont pu scorer. Après Paris et Strasbourg, l’OM aligne un troisième succès. Et si le train était lancé ?…
Par Quentin Ballue, au Vélodrome pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer