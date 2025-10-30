L'OM confirme que Bilal Nadir va mieux
Un petit sucre, et ça repart.
Mercredi soir, la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Angers (2-2) a basculé dans un silence inquiétant quand Bilal Nadir s’est effondré sur la pelouse à dix minutes de la fin. Entré en jeu quelques instants plus tôt, le milieu marseillais s’est soudain écroulé, provoquant un mouvement de panique dans les rangs olympiens, obligeant une intervention en urgence pour placer le joueur en position latérale de sécurité avant son évacuation.…
