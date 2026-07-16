Thierry Henry s'attaque aux fakes news

Titi et gros mensonge. Consultant pour la chaîne américaine Fox Sports depuis le début de la Coupe du monde, Thierry Henry a vu de faux propos lui être attribués suite à l’élimination de l’équipe de France contre l’Espagne. Les passages de son débriefing inventés de toute pièce relayés par certains internautes et médias : « Une performance inacceptable » , des Français qui ont joué avec « si peu de courage et de fierté » et « trop de joueurs se sont cachés quand le match est devenu difficile.»

« Ce sont des fake news »

Via une vidéo sur son compte Instagram, la légende d’Arsenal a démenti ces propos : « Je dois mettre un terme à certaines rumeurs et à certaines choses qui circulent sur les réseaux sociaux à propos de ce que j’aurais dit à propos de l’équipe de France. Je sais que les vidéos sont géobloquées et que les gens en Europe ne peuvent pas voir ce que je dis aux États-Unis, mais beaucoup de gens inventent des histoires. Ce sont des fake news. » …

MBC pour SOFOOT.com