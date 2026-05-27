L'OM a son nouveau directeur sportif

La période de reconstruction va bientôt débuter dans la cité phocéenne, mais pour le moment, c’est l’heure de choisir les ouvriers. Comme pressenti depuis quelques semaines, Grégory Lorenzi va être officialisé à son poste de nouveau directeur sportif de l’OM dans les prochains jours, malgré l’accord qu’il détenait avec l’OGC Nice.

La diaspora corse à Marseille s’intensifie

C’est d’ailleurs le néo-président des Olympiens, Stéphane Richard, qui l’a fait comprendre au micro de BFM Marseille Provence : « Le nom qui circule dans la presse actuellement est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures. » Marseille va donc accueillir un nouveau Corse de plus dans sa cité . Petit moment démographique : entre 100 000 et 150 000 personnes originaires de l’Île de Beauté vivraient à Marseille. Lorenzi devrait se sentir comme à la maison.…

EM pour SOFOOT.com