Sur le départ à Cremonese, Vardy cherche un nouveau challenge

Sur le départ à Cremonese, Vardy cherche un nouveau challenge

C’est re Vardy pour un tour ? En partance de la Cremonese , relégué malgré les 7 pions en Serie A, Jamie Vardy ne devrait pas pour autant rebondir dans un club estampillé Red Bull , sa boisson préférée (parmi les soft, on s’entend). Selon le Daily Mail , l’ancien Fox , qui bénéficiait d’une année de contrat supplémentaire en cas de maintien du club lombard, voudrait s’offrir un dernier challenge à 39 ans.

Jamie Vardy party! Leicester legend targets ‘fairytale’ Premier League return at 39 years of age after suffering Serie A relegation with Cremonese 💥👑 Any takers for Vardy? 😉 Read more 🔗 https://t.co/NmEDeSgGzU pic.twitter.com/yqLowlYIBq…

OC pour SOFOOT.com