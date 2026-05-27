Le gardien remplaçant de Toulouse file aux Pays-Bas
Vous savez maintenant Kjetil… Kjetil Haug , le gardien de but remplaçant de Toulouse, quitte le Téfécé et s’engage librement avec le club néerlandais de Go Ahead Eagles . La formation batave a officialisé la signature du Norvégien de 27 ans pour trois saisons, ce mercredi.
𝐊𝐣𝐞𝐭𝐢𝐥 =🔴🟡 pic.twitter.com/vGqckB2hZJ…
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