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Le gardien remplaçant de Toulouse file aux Pays-Bas
information fournie par So Foot 27/05/2026 à 15:51

Le gardien remplaçant de Toulouse file aux Pays-Bas

Le gardien remplaçant de Toulouse file aux Pays-Bas

Vous savez maintenant Kjetil… Kjetil Haug , le gardien de but remplaçant de Toulouse, quitte le Téfécé et s’engage librement avec le club néerlandais de Go Ahead Eagles . La formation batave a officialisé la signature du Norvégien de 27 ans pour trois saisons, ce mercredi.

𝐊𝐣𝐞𝐭𝐢𝐥 =🔴🟡 pic.twitter.com/vGqckB2hZJ…

CT pour SOFOOT.com

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