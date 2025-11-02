L'OM, à l'heure des blessés

Soirée contrastée pour les Marseillais qui ont renoué avec le succès face à Auxerre (0-1) ce samedi soir, mais qui ont perdu Nayef Aguerd dès l'échauffement. Le Marocain rejoint la longue liste des blessés olympiens.

« On a pas mal de blessés ces derniers temps, ces dernières semaines. C’était un vrai test pour nous, il fallait qu’on réponde présent (…) on est fiers parce que ce n’était pas simple ces derniers jours. On perd des joueurs importants à chaque fois, des cadres donc il faut de nouveau partir au travail », a confié Angel Gomes au micro de Ligue 1+ à l’issue de la victoire face à Auxerre (0-1). Une hécatombe qui n’est pas près de s’estomper, puisqu’un huitième joueur s’est ajouté à la liste ce samedi soir, avec la gêne ressentie lors de l’échauffement par Nayef Aguerd, remplacé au pied levé par Emerson Palmieri. Un changement dont se serait bien passé Roberto De Zerbi, l’ancien de West Ham s’étant entraîné en salle, la veille du match pour un travail de récupération au début de la séance ouverte à la presse.

Le secteur défensif en chantier

Avec cinq matchs en quinze jours, les Olympiens continuent de puiser dans leur réserve. En conférence de presse après le nul face à Angers mercredi dernier, De Zerbi a refusé de se plaindre de l’enchaînement des rencontres : « Les blessés influent forcément, Kondogbia, Medina, Traoré et surtout Gouiri. Si j’étais resté à Sassuolo, je n’aurais joué qu’un match par semaine et j’aurais pu promener mon chien le lundi. On ne peut pas se plaindre de jouer tous les trois jours, nous sommes allés chercher cette qualification européenne la saison passée. Si l’on ne veut plus jouer en milieu de semaine, il faut changer de club. » La semaine a été particulièrement difficile pour les Marseillais puisque Bilal Nadir a également été victime d’un malaise face à Angers. Plus de peur que de mal finalement pour l’international marocain souffrant de déshydratation, à l’origine de son malaise vagal. Mais l’inquiétude persiste pour Nayef Aguerd qui a enchaîné les rencontres depuis son arrivée avec neuf titularisations et 90 minutes jouées en championnat, sur les onze rencontres de l’OM.…

Tous propos recueillis par LB sauf mentions.

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com